In Kita „Du und Ich“ zieht das Leben ein

Nach einem Jahr Bauzeit sind in dieser Woche das Leben und die Kinder in die neue Kindertagesstätte „Du und Ich“ in die alten Räumlichkeiten der Marienschule an der Kirchhofstraße 4a in Cloppenburg eingezogen. Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (Mitte) überreichte am Donnerstag als Einzugsgeschenk zusammen mit dem zuständigen Fachbereichsleiter Reinhard Riedel und Stadträtin Petra Gerlach eine Bücherkiste und einige Süßigkeiten an Einrichtungsleiterin Sabine Siefer (links). Für 2,33 Millionen Euro sei ein zentraler Ort eingerichtet worden, an dem nun vier Kindergartengruppen, eine Krippe und ein Hort die Betreuung der Kinder zwischen einem und 14 Jahren möglich ist, so Wiese. Auch Einrichtungsleiterin Siefer freute sich über das „runde Betreuungsangebot“. „Es macht uns aus, für alle dasein zu können“, so Siefer weiter. Im Stadtgebiet sind laut Riedel noch Betreuungsplätze in der Übergangs-Kita am Kirchplatz frei. Mit zwei weiteren geplanten Kitas im Stadtgebiet – Eisenhutweg und Emsstraße – sowie je einer in Hoheging und Bethen solle auch künftig dafür gesorgt werden, dass den steigenden Einwohner- und Betreuungszahlen Rechnung getragen werde, so Wiese.BILD: