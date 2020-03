Internationaler Frauentag

160 Frauen waren kürzlich zum Internationalen Frauentag in den Cloppenburger Kulturbahnhof gekommen. Sie kamen, um die Wichtigkeit des Frauentages als politischen Tag zu unterstreichen. „Gleichstellung passiert nicht von allein“, unterstrich Dr. Christina Neumann (links), die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Cloppenburg. Tatkräftige Unterstützung bekam sie von der CDU-Bundestagsabgeordneten Silvia Breher, die in ihrem Grußwort die Frauen dazu aufforderte, sich mehr einzumischen und politisch aktiv zu werden. Den kulturellen Beitrag zum Frauentagsfest lieferte das Improtheater Bremen, das in frei improvisierten Szenen in alte und neue Fragen der Gleichberechtigung eintauchte. BILD: