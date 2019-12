Junge Liberale

Der Kreisverband der Jungen Liberalen Cloppenburg hat einen neuen Vorstand gewählt. Als Kreisvorsitzender wurde Kevin Luttmann (21, Friesoythe, 2. v.r.) gewählt. Kristian Boll (23, Lastrup) wurde in seinem Amt als Schatzmeister bestätigt. Der Vorstand wird durch Sarah Luttmann (17, Friesoythe, rechts) und Luis Korte (16, Cloppenburg, Mitte) als stellvertretende Vorsitzende komplettiert. Zusätzlich wurden Jüngstmitglied Joel Haskamp (14, Scharrel, von links) und Marc Sandmann (18, Gehlenberg) Beisitzer. Das nächste Treffen ist am 18. Januar in Friesoythe. Infos unter luttmann@julis.deBILD: