Handball-WM: Absagen als gute Chance für Talente

Der WM-Spielplan

Die DHB-Auswahl beginnt in Gruppe A am Freitag, 15. Januar, um 18 Uhr gegen Uruguay. Es folgt am Sonntag, 17. Januar, um 18 Uhr das Spiel gegen die Kapverdischen Inseln. Am Dienstag, 19. Januar, um 20.30 Uhr wird gegen Ungarn die Vorrundengruppe abgeschlossen. Die Hauptrunden beginnen am Donnerstag, 21. Januar. Das Viertelfinale startet am Mittwoch, den 27. Januar. Das Halbfinale ist für Freitag, 29. Januar, vorgesehen. Das Finale steigt am Sonntag, 31. Januar. ARD und ZDF übertragen die Spiele der DHB-Auswahl.