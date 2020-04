Karfreitag spendet Hoffnung

Ist das das Ende? Mitten am Tag wird es dunkel, die Welt bricht auseinander. Unvorstellbares Leid, Schmerz, brutale Gewalt, die Menschen Menschen antun.

Verlassenheit, Verzweiflung, die zum Himmel schreit: Mein Gott, warum hast du mich verlassen?

Todesstille

Das ist das Ende

Wo ist Gott? Warum greift Er nicht ein? Gott ist da: am Kreuz. Gott greift ein: gibt sich in unsere Hände. Durch diesen Tunnel aus Leid und Schmerz geht Gott mit: Er ist da Das ist das Ende. Und der Anfang.

Hoffnung auf Licht

• Das Offizialat Vechta schickt täglich in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche der Region einen geistlichen Impuls zur Corona-Krise. Die Autorin für Karfreitag ist Angela Boog, Pastoralreferentin in St. Mariä Himmelfahrt in Vechta.