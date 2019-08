Kleine Künstler stellen in der Roten Schule aus

Die erste Kinder-Kunst-Ausstellung Cloppenburgs eröffnet der städtische Jugendtreff „Rote Schule“ am Sonntag, 11. August, in seinen Räumen auf dem Marktplatz. Die Eröffnungsfeier von 14 bis 18 Uhr wird von einem Konzert der Oldenburger Kindermusik-Band „Die Blindfische“ begleitet. In vier Kunstworkshops hatten die Mädchen und Jungen des Ferienpasses (Bild), der Ferienbetreuung der Roten Schule und des städtischen Horts St. Andreas Malereien, Fotografien und Plastiken anlässlich des 100. Geburtstags von Cloppenburgs Heimatmaler Heinz Kramer-Hinte (1919 bis 2009) erstellt. Weitere Auskünfte gibt es bei der Stadtjugendpflege Cloppenburg (Telefon 0 44 71/8 57 98, Daniela Weinert. BILD: