Komische Nacht begeistert

Herzhaft gelacht wurde am Donnerstagabend bei der zehnten Auflage der Komischen Nacht in Cloppenburg. Sechs Comedians gaben sich im Bernay’s, Dorfkrug, Grand Verace, Hotel Taphorn und Kulturbahnhof und bei Fleming nach jeweils 20-minütigen Auftritten und vor zahlreichen Gästen die Klinke in die Hand.

Einer von ihnen war Comedian Atze Bauer (Foto). Mit politischen Liedern wie „Ich trinke ein Bier auf Hartz vier“ gelang es ihm schnell, das Publikum im Bernay’s (Bild) zu begeistern und sogar zum Mitsingen zu animieren. Ebenfalls für Begeisterung sorgten u.a. „die menschgewordene Teilnahmeurkunde“ Thomas Schweiger, der in Deutschland geborene Türke Osan Yaran, der aus seinem Leben berichtete, oder der rappende Johann Theisen. Am Ende des Abends stand für alle fest: Auch die zehnte Komische Nacht war wieder ein voller Erfolg. BILD: