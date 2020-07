Corona: 90-Jahr-Feier des SkF im Juli 2021

Kreis Cloppenburg Corona hatte ihn ausgebremst, aber inzwischen normalisiert sich auch beim Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) wieder vieles. Dennoch – und trotz getroffener Schutzmaßnahmen – wird nicht alles so umzusetzen sein, wie es mal geplant war: „Wegen der Corona-Beschränkungen haben wir beschlossen, die für September geplante Mitgliederversammlung auf Anfang 2021 zu verschieben“, sagt die erste Vorsitzende des SkF Cloppenburg, Julia Wienken.

Die geplante Feier zum 90-jährigen Bestehen des SkF Cloppenburg, die auf den 3. Dezember dieses Jahres gelegt war, soll nun am 17. Juli 2021 im Garten der Katholischen Akademie in Stapelfeld stattfinden. Ein geplanter Fachtag wird in das Frühjahr 2021 verlegt.

Glücklicherweise seien im Umfeld des SkF keine Erkrankungen bekannt. Und das Jahr des 90-jährigen Bestehens wird letztendlich auch ein Stück weit zelebriert: „Wir haben unsere Imagebroschüre ,Das Sein – leben helfen’ neu aufgelegt. Mit bunten Bildmotiven und passenden doppeldeutigen Begriffen wird der SkF sehr gut dargestellt“, freut sich Julia Wienken.