Coronavirus Im Landkreis Cloppenburg: 21 Personen an Covid-19 erkrankt

Kreis Cloppenburg Die Anzahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten ist am Donnerstag im Landkreis Cloppenburg auf 21 angestiegen. Zwei weitere positive Testergebnisse stammen von jeweils einer Person in den Städten Cloppenburg und Löningen sowie zwei Personen aus der Gemeinde Garrel, teilte die Kreisverwaltung mit. Alle positiv getesteten Personen befänden sich in häuslicher Quarantäne, eine in stationärer Behandlung. Eine weitere Person aus dem Landkreis gilt seit Donnerstag als genesen. Damit beläuft sich die Zahl der Genesenen auf drei.

• Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene mussten die Beamten der Polizeiinspektion (PI) Cloppenburg/ Vechta am Mittwoch auf das Kontaktverbot von mehr als zwei Personen aufmerksam machen. Das geht aus einer Pressemitteilung der PI hervor. Erfreulicherweise stellten die Beamten keinen Verstoß im gewerblichen Bereich fest.

• Zweimal musste die Polizei Versammlungen in Cloppenburg auflösen. Einmal am Mittwoch um 19 Uhr an einem Regenrückhaltebecken. Dort tummelten sich vier junge Männer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren. Ihnen wurde laut Polizeiangaben ein Platzverweis erteilt, dem sie unverzüglich nachkamen. Gegen 22 Uhr wurden sechs Personen zwischen 19 und 24 Jahren am Marktplatz kontrolliert.

• An einer Bushaltestelle in Damme hatten sich am Donnerstag um 0.45 Uhr sechs junge Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren versammelt. Sie erhielten einen Platzverweis, außerdem wurde bei einem 18-Jährigen eine geringe Menge Drogen gefunden.

• Vier Personen hatten sich in einer Wohnung in Lastrup getroffen. Um 22.45 Uhr traf dort die Polizei ein und schickte zwei Personen, die nicht zu der Wohnung gehörten, nach Hause.

Das Kontaktverbot gilt auch in Wohnungen, teilt die Polizei mit. Triftige Ausnahmen, wie beispielsweise die Versorgung von erkrankten Personen, sind den Allgemeinverfügungen zu entnehmen.

„Wir sprechen in den letzten Wochen immer wieder davon, dass wir alle als Gesellschaft durch Kontaktminimierung einen wertvollen Beitrag leisten können und müssen. Ich möchte klarstellen, dass dieser Beitrag nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in den eigenen vier Wänden absolut erforderlich ist“, sagt Andreas Sagehorn, Leiter der PI Cloppenburg/Vechta. In der Öffentlichkeit würden sich viele Bürger schon vorbildlich an die Richtlinien halten. Dieses Verhalten müsse konsequent in geschlossenen Räumen fortgeführt werden. „Insbesondere Feierlichkeiten in privaten Wohnungen sind vor dem Hintergrund der aktuellen Lage inakzeptabel. Auch solches Verhalten werden wir bei fehlender Einsicht konsequent unterbinden.“