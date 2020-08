Covid-19: Im Kreis 68 akute Fälle

Kreis Cloppenburg Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Donnerstag, 13.30 Uhr, auf 255 gestiegen. Es liegen zwei neue positive Testergebnisse aus der Gemeinde Essen vor. Da zeitgleich neun Personen genesen sind, zählt der Landkreis derzeit 68 aktuelle Coronafälle. Diese teilen sich wie folgt auf: Cloppenburg 21, Garrel 10, Friesoythe 6, Löningen und Essen 5, Bösel, Emstek und Saterland je 4, Cappeln und Lindern je 3, Molbergen 2, Barßel 1, Lastrup kein Erkrankter.

Das Testzentrum des Landkreises Cloppenburg ist seit dem 4. August in Betrieb. Seit dem Start bis einschließlich 20. August wurden vom Landkreis Cloppenburg durch das Testzentrum 402 Personen abgestrichen. 54 davon an diesem Donnerstag. Aktuell ist in 277 Fällen Quarantäne im Kreisgebiet angeordnet, insgesamt verhängte der Landkreis seit Beginn der Pandemie in 1170 Fällen eine Quarantäne. Drei Erkrankte befinden sich in stationärer Behandlung. Als genesen werden 187 positiv Getestete eingestuft.