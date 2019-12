Kreis Cloppenburg In das Projekt „Smart Emergency – Rettungswesen neu vernetzt“ kann der Landkreis Cloppenburg dank einer Zuwendung aus Berlin 100 000 Euro investieren. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat jetzt einen entsprechenden Zuwendungsbescheid an Kreisrat Neidhard Varnhorn übergeben, teilte der Landkreis in einer Presseerklärung mit. „Wir sind sehr froh, dass Smart Emergency für diese Konzeptförderung ausgewählt wurde“, betont Varnhorn. Nun gelte es, die Stärken des Modells aufzuzeigen, für dessen Konzepterstellung nun Fördergeld zur Verfügung steht.

Bei „Smart Emergency“ geh es vor allem um die Vernetzung von (Gemeinde-)Notfallsanitätern, Fahrzeugen, Krankenhäusern und Fachärzten zur Übertragung von Vitaldaten in Echtzeit an die Notaufnahmen mittels videobasierten Verfahren. Nach der Erprobung im Projekt könne die aufgebaute Infrastruktur auch für andere medizinische Anwendungen genutzt werden: Telemedizinische Beratung zwischen Ärzten in kleineren Krankenhäusern und spezialisierten Kliniken solle genauso verlässlich ermöglicht werden, wie die Beratung von ambulantem Pflegepersonal im häuslichen Bereich.

Beim Gemeinde-Notfallsanitäter handele es sich um einen speziell weitergebildeten Notfallsanitäter. Die Aufgabe des Gemeinde-Notfallsanitäters liege darin, einen ressourcenschonenden Einsatz in solchen Fällen zu ermöglichen, bei denen in der Alarmierung der Rettungsleitstelle keine Notfall- bzw. Transportindikation zu bestehen scheint. Vor Ort greife der Gemeinde-Notfallsanitäter auf ein Netzwerk von verschiedenen Versorgungsmöglichkeiten zurück, indem er Kontakt zu entsprechenden Institutionen, dem Hausarzt oder dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst aufnehme. Dazu sei eine Versorgung mit 5 G eine wichtige Voraussetzung, um in Zukunft moderne Technologien wie zum Beispiel AR-Brillen einsetzen zu können.

Gleichzeitig könne „E-Health“ das medizinische Portfolio im Landkreis erweitern und Fachpersonal effizienter einsetzen. Dazu gehöre beispielsweise die Messung von Vitaldaten zur Gesundheitskontrolle und zur Überwachung akut kranker Patienten. Dies könne beispielsweise mittels Smartwatches oder dedizierter Sensoren geschehen. Auch eine Überwachung von Herzschrittmachern wäre möglich sowie eine Videokonferenz zwischen Patienten und Ärzten.