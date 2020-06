Spende Der Vr-Bank In Südoldenburg: Freude über Hilfe zur Kontaktpflege von Senioren

Kreis Cloppenburg Eine Spende, die zur rechten Zeit kommt: 14 iPads hat die VR-Bank in Südoldenburg am Donnerstag an Vertreter dreier hiesiger Seniorenheime übergeben. Die Mittel stammen aus den Reinerträgen des VR-Gewinnsparens, bei dem die Erlöse satzungsgemäß in soziale und kulturelle Projekte fließen. „Gerade in der jetzigen Zeit mit den Besuchseinschränkungen ist das eine super Idee“, sagte Matthias Hermeling, Stiftungsvorstand des St.-Pius-Stiftes Cloppenburg. Schließlich könnten Bewohner mit den iPads unter Anleitung per Videoschalte Kontakt zu ihren Angehörigen aufnehmen.

„Sich auch zu sehen, ist ja doch noch etwas anderes, als nur zu telefonieren“, erklärte Ludger Ostermann, Vorstandsmitglied der VR-Bank in Südoldenburg, warum ihm die Idee aus der Gewinnspargemeinschaft gleich gefallen hat. „Es ist auch eine tolle Aktion, Technik in die Altersheime zu bringen.“

Jeweils sechs iPads konnten Matthias Hermeling und Marco Bosma, Einrichtungsleiter des Seniorenzentrums Garrel, in Empfang nehmen. Zwei iPads bekam Michael Nienaber, Pflegedienstleiter im Seniorenstift St. Franziskus Molbergen, das zum St.-Pius-Stift Cloppenburg gehört, mit auf den Weg.

Nienaber freute sich generell darüber, dass Senioren von dieser Spende im Gesamtwert von mehr als 5000 Euro profitieren. „Die Altersheime werden sonst oft vergessen. Für uns ist es auch eine schöne Möglichkeit, unsere Bewohner mit neueren Medien in Kontakt zu bringen.“

Und das ist sicher ein Vorhaben, dass auch nach Ende der Corona-Krise weitergeführt werden kann. „So ein iPad funktioniert doch ewig. Das wird die Bewohner lange über Corona hinaus begleiten“, prognostizierte Pia van de Lageweg, Leiterin des Marketings der Bank.