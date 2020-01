Streit um Kreisumlage geht weiter

Kreis Cloppenburg Die von den Bürgermeistern in ihrer fast zwei Monate alten Stellungnahme zum Haushalt 2020 dem Landkreis Cloppenburg unterstellte Vernebelungstaktik weist Landrat Johann Wimberg (CDU) in einem aktuellen siebenseitigen Brief „ausdrücklich zurück“. Diese Unterstellung sei „unwahr“.

Die Bürgermeister hatten den vorgelegten Entwurf des Haushaltes 2020, der am heutigen Donnerstag im Kreistag beschlossen wird, in vielen Punkten kritisiert. Jahrelang habe es erhebliche Abweichungen zwischen Plan und dem dann tatsächlichen Ist gegeben. Zudem gebe es Überschuss-Rücklagen schon bis 2017 in Höhe von 85 Mio. Euro, obwohl der Landkreis sich deutlicher als die Kommunen entschuldet habe. Die Steigerung der Personalaufwendungen sei überproportional, und die Abschreibungssätze seien zu hoch.

Zu allen Kritikpunkten antwortet Wimberg („Auch wenn uns einige Fragen und Anmerkungen verwundern“), verweist auf hohe Investitionen im Schulbereich und erinnert die Bürgermeister daran, dass im November 2018 das Einfrieren der Kreisumlagenhöhe für drei Jahre zugesagt worden sei. Die Bürgermeister sind teilweise verärgert über die Haushaltsveranschlagung und fehlende Abstimmung und erwägen vereinzelt weitere Schritte.