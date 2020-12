Umfrage der NWZ: 5000er-Marke beim Landkreis-Cloppenburg-Check wird geknackt

Kreis Cloppenburg Der große Landkreis-Cloppenburg-Check biegt auf die Zielgerade ein. An diesem Wochenende hat noch jeder Bürger aus dem Landkreis die Möglichkeit, sich an der Umfrage zu beteiligen und somit seinen Heimatort zu bewerten. Über 4700 Teilnehmer sind bereits registriert. Gut möglich also, dass im Endspurt die 5000er-Marke geknackt wird.

