Verfügungen angepasst

Kreis Cloppenburg Angepasst werden die Corona-Allgemeinverfügungen des Landkreises Cloppenburg. Die Einschränkungen für das soziale Leben sowie für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Schulen sowie Pflegeeinrichtungen und besonderen Wohnformen werden bis einschließlich Sonntag, 20. Dezember, verlängert.

Unter anderem wird das „Szenario B“ in Kindertageseinrichtungen und Schulen weiterhin angeordnet. In Pflegeeinrichtungen und besonderen Wohnformen ist der Besuch pro Bewohner durch eine Person pro Woche weiterhin zulässig, die Begrenzung auf 60 Minuten ist aber entfallen.

Neu ist, dass die Einrichtungsleitung in begründeten Einzelfällen weitere Besucher als Ausnahme zulassen kann. Voraussetzung für die Zulassung von Ausnahmen ist die Durchführung eines Antigen-Schnelltests mit negativem Testergebnis vor Betreten der Einrichtung.

Drei weitere Allgemeinverfügungen wurden angepasst und gelten bis Donnerstag, 31. Dezember (siehe Seite 23, 29 und 30). Diese betreffen die häusliche Isolation beziehungsweise Quarantäne beim erstmaligen positiven Befund, beim Vorliegen eines K 1-Kontaktes zu einer positiv getesteten Person, die im gleichen Haushalt wohnt, sowie beim Vorliegen eines K 1-Kontaktes außerhalb des eigenen Haushaltes.

Neu ist, dass Personen, die stationär in Heimen für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderungen wohnhaft sind, von diesen Verfügungen ausgenommen sind.

Auch Personen, die sich zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens des Kontakts in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus befinden, haben die Verpflichtung zur Quarantäne erst nach ihrer Entlassung einzuhalten. Sie haben sich nach ihrer Entlassung auf direktem Weg an ihren jeweiligen Wohnort zu begeben. Auch wurde das Thema „Arbeitsbescheinigungen“ angepasst.