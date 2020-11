Volksbund: Sammlung fällt aus

Kreis Cloppenburg Aufgrund der Corona-Pandemie fällt die diesjährige Haus- und Straßensammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in den meisten Städten und Gemeinden des Landkreises Cloppenburg aus.

Seit über 100 Jahren werden für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Spenden gesammelt. In vielen Ortschaften sind Sammler im Einsatz, die an den Haustüren um Unterstützung für die Arbeit des Verbands bitten. Die Corona-Pandemie lässt dies aktuell nicht zu. Daher bittet der Geschäftsführer des Kreisverbands Cloppenburg, Norbert Wetzstein, darum, auf anderem Wege zu spenden. Denkbar sind Überweisungen oder die Nutzung der digitalen Spendendose auf der Homepage. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist auf die Spenden angewiesen, um Gräber von deutschen Kriegstoten im Ausland zu pflegen und weiterhin nach bislang vermissten Menschen zu suchen. Zudem pflegt der Verein das Gedenken an die Toten von Krieg und Gewaltherrschaft, etwa zum Volkstrauertag. Spenden für die Kriegsgräberfürsorge können auf das Konto mit der IBAN DE 94 2805 0100 0000 4176 91 überwiesen werden, gerne mit dem Namen des Kreises oder der Gemeinde im Verwendungszweck.

