Kreis-Mitarbeitende für Treue geehrt

Neun Mitarbeitende des Landkreises Cloppenburg hatten nun Grund zum Feiern: Sie sind seit 40 bzw. 25 Jahren im öffentlichen Dienst tätig. Die Dienstjubiläen waren Anlass für eine Feierstunde, in der Kreisrat Neidhard Varnhorn (r.) und der Vorsitzende des Personalrats, Klemens Sieverding (l.), den Mitarbeitenden gratulierten. Varnhorn betonte, dass die vielfältigen Aufgaben der Kreisverwaltung nur mit qualifizierten und motivierten Kräften erledigt werden könnten. Für 40 Jahre ehrte Varnhorn zusammen mit Sieverding: Heinrich Geers aus Papenburg (von rechts), Elfriede Nichting aus Varrelbusch, Andreas Geburek aus Cloppenburg und Maria Grafe aus Halen (es fehlt: Zita Gövert). Maria Grafe ist im Straßenverkehrsamt, Zita Gövert im Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen, Elfriede Nichting im Umweltamt und Andreas Geburek im Ordnungsamt tätig. Heinrich Geers ist in der Fleischuntersuchungsstelle der Firma BMR in Garrel eingesetzt. Auf 25 Jahre können Dr. Andreas Luhr aus Wangerland (Fleischuntersuchungsstelle der Firma Vion in Emstek), Gregor Oltmann aus Bösel (BBS Friesoythe), Colja Pregler aus Cloppenburg (Umweltamt) und Olga Utwich aus Essen (Fleischuntersuchungsstelle Vion) zurückblicken. BILD: Frank Beumker