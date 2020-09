Kunstwerk restauriert

Seit 1999 steht im Bereich vor dem alten Rathaus und der VR-Bank an der Sevelter Straße eine Skulptur des Künstlers C.W. Loth. Die Witterung hat dem Kunstwerk aus Eiche in den vergangenen Jahren zugesetzt, so dass eine Instandsetzung notwendig wurde. Die gelernte Holzbildhauerin Sarah Hillebrecht und der Maler und Restaurator Christian Przygodda besserten die Skulptur aus. Dazu hatten die beiden Bremer zunächst den Algenbewuchs abgewaschen und das Holz mit einem biologischen Mittel gegen eine weitere Algenbildung behandelt. Im nächsten Schritt wurde das schadhafte Material entfernt und die einzelnen Stellen neu aufgefüllt, bevor das Kunstwerk wieder in seinem typisch preußisch blauen Farbton gestrichen worden ist. BILD: