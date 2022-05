Landfrauen Friesoythe: Jahresprogramm wartet mit kulinarischer Fahrradtour, Theaterschiff und Weihnachtsmarkt auf

Fingerfood eröffnete die Generalversammlung der Landfrauen Friesoythe. Nachdem Teamsprecherin Annegret Himmelreich die letzten zwei Jahre Revue passieren ließ, in dem die Gartenbesichtigung, das „Dit un Dat up platt“, das Italienische Büfett und der Bastelabend auch trotz Corona stattfinden konnten, stellte Schriftführerin Petra Lampe das aktuelle Programm vor. Nach der Beteiligung am Stadtradeln findet am 19. Mai der Maigang mit Maiandacht statt. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr bei der Wassermühle, vorzugsweise mit dem Fahrrad. Nach der Andacht im Stadtpark geht es zum Spargelessen. Eine Anmeldung ist möglich durch Überweisung von 23 Euro auf das Landfrauenkonto. Nach der Drei-Tages-Fahrt gibt es am 14. Juni um 19.30 Uhr im Karl-Borromäus-Haus den Vortrag „Geschenke aus Küche und Garten“. Eine kulinarische Boxen-Stopp-Route mit Fahrrad beginnt am 9. Juli um 11 Uhr beim Grillplatz in Thüle. Anmeldung durch Überweisung von 10 Euro. Weitere Termine sind ein Frühstück am 20. August, das Theaterschiff am 16. September, und die Fahrt zum Weihnachtsmarkt Marbeck am 26. November. Abgerundet wurde die Generalversammlung mit einer Montagsmaler-Aktion.

BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Corona-Update-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen