Wilhelmshaven

Feuer Bei Alba In Wilhelmshaven 130 Einsatzkräfte bringen Brand von Schrottautos unter Kontrolle

Der Großeinsatz in einem Entsorgungsbetrieb zog sich bis in die Nacht. Zwei Einsatzkräfte wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Fast die ganze Stadt roch am Morgen nach Qualm.