1335 Personen In Schlachterei Getestet: Kein Covid-19-Fall bei Vion in Emstek

Landkreis Cloppenburg Auch die 150 noch ausstehenden Corona-Tests im Vion Schlacht- und Zerlegebetrieb in Emstek sind negativ ausgefallen. Das teilt der Landkreis Cloppenburg am Mittwoch mit. Die Behörde hatte in Abstimmung mit dem Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung die Beschäftigten sowie das amtliche Kreispersonal am Freitag und Montag auf eine akute Infektion mit SARS-CoV-2 getestet.

1335 Personen wurden insgesamt getestet. Alle Ergebnisse sind negativ. Die Testungen erfolgten zur Vermeidung einer Verbreitung des Coronavirus in niedersächsischen Schlacht- und Zerlegebetrieben. Wegen der zahlreichen Covid-19-Fälle in einer Fleischfabrik in Coesfeld in Nordrhein-Westfalen und in einem Schlachthof in Bad Bramstedt sowie einer Mitarbeiter-Sammelunterkunft in Kellinghusen in Schleswig-Holstein besteht die Sorge, dass auch in niedersächsischen Schlachthöfen unerkannte Infektionen beim Personal von Schlacht- und Zerlegebetrieben vorliegen könnten.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Konzerne zwischen den Betrieben Personal austauschen, wurde unter anderem der Schlacht- und Zerlegebetrieb in Emstek, der zu den betroffenen Konzernen gehört, getestet.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen