Blutspenden in dieser Woche

Landkreis Cloppenburg Der DRK-Kreisverband Cloppenburg bietet in dieser Woche mehrere Blutspendetermine an. An diesem Montag, 24. August, wird zwischen 16 und 20 Uhr in das katholische Pfarrheim in Cappeln eingeladen. Am Dienstag besteht die Möglichkeit der Blutspende in Molbergen. Dort steht das Team zwischen 14 und 20 Uhr im DRK-Haus, Hinter dem Dweracker, bereit. Am Donnerstag ist eine Blutspende dann noch in Hemmelte, Dorfgemeinschaftshaus an der Bahnhofstraße 1, zwischen 17 und 20 Uhr möglich.

Bei den Blutspendeterminen gelten seit der Verbreitung des Corona-Virus erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Dafür trägt das Blutspendeteam nun Schutzmasken und bittet alle Spender, auch selbst eine Maske zu tragen. Wer keine eigene hat, bekommt vom Team eine Mundnasenmaske ausgehändigt. Nach der Spende gibt es einen Imbiss in der Tüte.