Corona-Meldung Im Kreis Cloppenburg Vom 29. Juli: Keine weiteren positiven Tests

Landkreis Cloppenburg Nach steigenden Zahlen an den vergangenen Tagen ist die Zahl der Covid-19-Infizierten am Mittwoch konstant geblieben. Der Landkreis zählt mit Stand von 13.30 Uhr noch 28 aktuelle Fälle, ein Infizierter aus Cloppenburg wird in der Statistik als genesen geführt. Insgesamt zählt die Behörde 154 positive Tests seit Ausbruch der Pandemie. In dieser Woche mussten sich bereits zwei mit dem Coronavirus Infizierte in stationäre Behandlung begeben, heißt es vom Landkreis. 126 Einwohner des Landkreises Cloppenburg gelten inzwischen als genesen. 95 Personen befinden sich momentan noch in Quarantäne, insgesamt 791 Mal hat der Landkreis Quarantäne angeordnet.

Die meisten Infizierten leben aktuell in Molbergen (sechs positiv Getestete), dann folgen Bösel (fünf), Garrel und Cloppenburg (je vier) und jeweils Cappeln, Emstek, Essen und Lastrup mit zwei Infizierten. Ein Infizierter lebt in Löningen. Die meisten Quarantäne-Fälle sind mit 20 Personen (+ acht im Vergleich zu Dienstag) in Bösel angeordnet. Es folgen Molbergen (16, + sieben zu Dienstag), Cloppenburg (15) und Emstek (zwölf).