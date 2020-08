Covid-19: 217 positive Tests und 155 Genesene

Landkreis Cloppenburg Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Mittwoch, 13.30 Uhr, auf 217 gestiegen. Es liegen vier neue positive Testergebnisse aus Cloppenburg und Essen vor. Die Statistik wurde wegen eines Zählfehlers um eine bislang positiv getestete Person bereinigt. Da zeitgleich sieben Personen genesen sind, zählt der Landkreis derzeit 62 aktuelle Coronafälle.

Zwei Personen befinden sich aktuell in stationärer Behandlung, heißt es vom Landkreis. 155 positiv Getestete gelten inzwischen als genesen. Insgesamt hatte der Landkreis seit Beginn der Pandemie in 996 Fällen Quarantäne angeordnet. Aktuell sind 193 Einwohner in Quarantäne.

Drei der am Mittwoch hinzugekommenen positiven Testergebnisse stammen von Menschen, die in Cloppenburg wohnen. Ein weiteres positives Testergebnis wurde aus Essen gemeldet. Die sieben Genesenen wohnen in Emstek, teilt der Landkreis mit. Die meisten akuten Fälle gibt es in Cloppenburg (20 Erkrankte), gefolgt von Garrel (elf Erkrankte), Molbergen und Emstek (jeweils sechs). Vier aktuelle Fälle meldet die Gemeinde Essen, jeweils drei Erkrankte gibt es in Bösel, Cappeln und Lastrup. In Lindern und Löningen gibt es zwei positive Tests, im Saterland und Friesoythe einen. Keinen Erkrankten zählt die Gemeinde Bösel.