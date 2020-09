Covid-19: 46 aktuelle Coronafälle im Landkreis

Landkreis Cloppenburg Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Mittwoch, 13.30 Uhr, auf 297 gestiegen. Es liegen vier neue positive Testergebnisse aus der Stadt Cloppenburg und der Gemeinde Emstek vor. Dadurch steigt die Zahl der aktuellen Coronafälle auf 46, heißt es vom Landkreis.

99 Mal Quarantäne

251 Einwohner des Landkreises gelten inzwischen als genesen. Eine Person wird weiterhin stationär behandelt. Aktuell befinden sich 99 Menschen in Quarantäne. Insgesamt hatte der Landkreis seit Beginn der Pandemie in 1278 Fällen Quarantäne angeordnet. An diesem Mittwoch wurden im Corona-Testcenter des Landkreises 28 Abstriche genommen.

Aktuelle Aufteilung

Drei der neuen positiven Tests stammen aus Cloppenburg, hier sind aktuell 20 Personen infiziert. Sechs Infizierte wohnen in Friesoythe, fünf – und damit einer mehr als am Dienstag – leben in der Gemeinde Emstek. Vier aktuell Infizierte leben in der Stadt Löningen, drei sind es in der Gemeinde Molbergen. Jeweils zwei aktuell Infizierte stammen aus den Gemeinde Garrel und Essen. Je einen Covid-19-Infizierten gibt es in den Gemeinden Bösel, Cappeln, Lindern und Saterland. Keine Infizierten zählen derzeit die Gemeinden Barßel und Lastrup, teilt die Kreisverwaltung mit.

Mehr Infos gibt es unter www.lkclp.de