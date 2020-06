Ein weiterer Infizierter in Essen

Landkreis Cloppenburg Ein neues positives Corona-Testergebnis aus der Gemeinde Essen lag bis Dienstag, 13.30 Uhr, beim Landkreis Cloppenburg vor. Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen stieg damit auf 120. Nachweislich sind derzeit somit 13 Personen akut am Coronavirus erkrankt, vier von ihnen werden aktuell noch stationär behandelt, heißt es vom Landkreis. Die Anzahl der Genesenen liegt bei 107. Aktuell sind 45 Einwohner im Kreisgebiet in Quarantäne, insgesamt wurden 635 Quarantäne-Fälle angeordnet. Bis Dienstagmittag wurden keine Tests durchgeführt, am Montag waren es vier Corona-Tests.

