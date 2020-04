Stand Am 14. April Im Landkreis Cloppenburg: Mehr Menschen genesen als momentan erkrankt

Landkreis Cloppenburg Die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Dienstag, 13. 30 Uhr, auf 89 Personen gestiegen. Es gibt einen weiteren bestätigten Fall in Löningen und gleichzeitig drei weitere genesene Personen, teilt der Landkreis Cloppenburg am Nachmittag mit. Damit sinkt die Zahl der nachgewiesen aktuell am Coronavirus Erkrankten auf 44.

Insgesamt 45 Infizierte sind genesen – somit gibt es im Landkreis mehr gesunde als infizierte Corona-Infizierte. Momentan befinden sich noch 125 Einwohner im Landkreis Cloppenburg in Quarantäne. 286 Abstriche hat das Corona-Testzentrum in Cloppenburg bisher genommen. Bis Dienstagmittag meldete der Landkreis Cloppenburg keine weiteren Tests im Zentrum. Vier Personen im Kreisgebiet sind derzeit in stationärer Behandlung.