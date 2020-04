Stand Am 9. April Im Landkreis Cloppenburg: 65 Personen positiv auf Covid-19 getestet

Landkreis Cloppenburg Die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Donnerstag, 13.30 Uhr, auf 65 Personen gestiegen. Es wurden fünf weitere positive Fälle und sechs Genesungen registriert. Somit sinkt die Zahl der nachgewiesenen akut am Coronavirus Erkrankten auf 33. Zwei Personen werden derzeit stationär behandelt.

Die meisten Erkrankten gibt es nach wie vor in Cloppenburg (19, + 2 im Vergleich zu Mittwoch), sowie in Garrel (zehn Infizierte). Die weiteren Infizierten an diesem Donnerstag wohnen in Cappeln (+ 2 Infizierte) und im Saterland (+1 Infizierter).

Insgesamt sind 108 Einwohner des Landkreises Cloppenburg in Quarantäne. Am vergangenen Mittwoch führte das Corona-Testzentrum acht Abstriche durch, bis Donnerstagmittag wurde eine Person auf das Coronavirus getestet.

Bürgertelefon besetzt

Das Bürgertelefon des Landkreises Cloppenburg ist auch am Osterwochenende täglich von 9 bis 12 Uhr erreichbar unter Telefon 04471/15-555.

Derweil zählte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta am Mittwoch insgesamt zehn Ereignisse bei den Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverfügung. Hauptsächlich sei gegen den Mindestabstand von 1,5 Metern und gegen die Zusammenkunft von mehr als zwei Personen verstoßen worden.

Im Bereich Cloppenburg stellten Polizeibeamte vier Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren an einem Regenrückhaltebecken nahe einer Mülldeponie in Cloppenburg fest. Diese flüchteten zunächst. Sie konnten allerdings geschnappt und kontrolliert werden. Nachdem die Personalien festgestellt worden waren, erhielten die Jugendlichen einen Platzverweis.

Aggressives Verhalten

Eine weitere Personenansammlung wurde im Bereich der Großen Hase in Löningen aufgelöst. Drei Personen im Alter von 18 bis 25 Jahren hielten sich gemeinsam an einer überdachten Sitzgelegenheit auf und tranken zum Teil alkoholische Getränke. Eine Person zeigte sich uneinsichtig und aggressiv. Diese wurde bereits mehrfach auf das bestehende Kontaktverbot hingewiesen. Es wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Auf dem Marktplatz vor der Roten Schule in Cloppenburg mussten Polizeibeamte ebenfalls einschreiten. Hier hielten sich fünf Personen im Alter von 17 bis 21 Jahren auf, ihre Personalien wurden aufgenommen und das Treffen aufgelöst. In Emstekerfeld hielten sich zwei Personen im Alter von 27 und 28 Jahren unerlaubt auf dem Spielplatz der Grundschule auf und konsumierten Alkohol. In allen zuvor genannten Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Betroffenen eingeleitet.

Treffen am Badesee

Ein weiteres Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen sieben Personen im Alter von 23 bis 31 Jahren eingeleitet. Diese hatten sich am Badesee in Halen getroffen. Es wurde ein ebenfalls ein Platzverweis ausgesprochen.

Im Bereich Vechta stellten Polizeibeamte gegen Abend eine Personenansammlung von sechs Personen im Alter von 31 bis 62 Jahren fest. Die Personen grillten gemeinsam im Freien, das Treffen wurde aufgelöst. Gegen eine weitere Zusammenkunft von Personen mussten Polizeibeamte in Lohne einschreiten. Es konnten drei Personen im öffentlichen Raum angetroffen werden. Eine Person flüchtete zu Fuß. Den Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Auch in diesen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Betroffenen eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wird in den kommenden Tagen – wie bereits angekündigt – die Einhaltung der Beschränkungen und Verbote in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta kontrollieren.