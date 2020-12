Stand am Dienstag 1. Dezember: 36 neue positive Corona-Testergebnisse im Landkreis Cloppenburg

Landkreis Cloppenburg 36 neue positive Corona-Testergebnisse lagen dem Gesundheitsamt des Landkreises Cloppenburg bis Dienstag, 13.30 Uhr, vor.

Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist auf 4058 gestiegen. Die Neuinfektionen sind breit gestreut in allen Bereichen der Gesellschaft, darunter sind auch zwei positiv getestete Erzieherinnen, teilt der Landkreis in seiner täglichen Pressemeldung mit. Sie arbeiten in der Kindertagesstätte St. Marien in Sevelten und in der Caritas Kindertagesstätte in Altenoythe.

Vion-Mitarbeiter positiv

Dazu wurden fünf Personen mit Verbindung zum Vion-Schlachtbetrieb in Emstek positiv getestet. Die Kontaktermittlung läuft, heißt es vom Landkreis Cloppenburg. Da zeitgleich 106 Personen genesen sind, sinkt die Zahl der aktuellen Coronafälle auf 1082.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Impfzentrum in Planung

Der Landkreis lobt ausdrücklich die Hilfsbereitschaft von Unternehmen und Organisationen im Zusammenhang mit der Einrichtung des Impfzentrums. Wer bisher angesprochen wurde, war sofort bereit, einen Teil für einen zügigen Start beizutragen. Die Vorplanungen laufen weiter auf Hochtouren. Wie bereits Dienstag berichtet, plant der Landkreis, die Jugendherberge an der Thülsfelder Talsperre als Impfzentrum vorzuschlagen.

Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt hat um 9 Uhr eine 7-Tagesinzidenz pro 100 000 Einwohner von 236,1 für den Landkreis Cloppenburg errechnet.

Die drei Krankenhäuser im Kreisgebiet haben dem Landkreis Cloppenburg gemeldet, dass 26 Corona-Infizierte stationär behandelt werden, fünf von ihnen auf der Intensivstation.