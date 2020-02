Landkreis Cloppenburg Schon Sonntagabend stand fest, dass am Montag die Schule an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen ausfällt. Mit der Entscheidung, ob auch am Dienstag kein Unterricht im Landkreis Cloppenburg stattfindet, tut sich der Landkreis momentan noch schwerer.

„Der Landkreis Cloppenburg kann aktuell noch keine abschließende Entscheidung über einen witterungsbedingten Schulausfall am morgigen Tag treffen“, teilt Kreissprecher Frank Beumker mit. Die Behörde stünde dafür im Austausch mit Rettungskräften, der Polizei und den Trägern des öffentlichen Personennahverkehrs.

„Diese Entscheidung wird mutmaßlich erst in den späten Abendstunden bzw. frühen Morgenstunden getroffen werden“, heißt es weiter aus dem Kreishaus. Über einen Schulausfall wird der Landkreis durch Radiodurchsagen, über Instagram sowie die kreiseigene Internetseite www.lkclp.de informieren.

Auch im Landkreis Vechta ist noch keine Entscheidung über den Schulunterricht am Dienstag gefallen. „Ob es morgen zu einem Ausfall kommt, hängt davon ab, wie sich das Wetter weiter entwickelt. Eine Entscheidung fällen wir gegebenenfalls spätestens am Dienstag in den frühen Morgenstunden“, teilt Kreissprecher Jochen Steinkamp mit. Aktuelle Meldungen zu möglichen Schulausfällen stehen auf www.landkreis-vechta.de. Außerdem hat der Landkreis Vechta unter 04441/898-1919 eine Bandansage geschaltet.

Vorsorglich weist der Landkreis Cloppenburg darauf hin, dass Erziehungsberechtigte bei extremen Witterungsverhältnissen das Recht haben, ihre Kinder zu Hause zu lassen oder bei plötzlichem Wetterumschwung vorzeitig von der Schule abzuholen, auch wenn kein genereller Unterrichtsausfall angeordnet worden ist.