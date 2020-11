Landrat übergibt iPads an BBS-Technik-Schüler

Landrat Johann Wimberg (links) und Neidhard Varnhorn (Kreisrat, rechts) haben an den stellvertretenden Schulleiter Dr. Andreas Berndt (2. von links) und Schüler der Berufsbildenden Schulen Technik in Cloppenburg iPads übergeben. So solle die Digitalisierung vorangetrieben werden. Berndt bedankte sich für die allzeit gute Zusammenarbeit mit dem Schulträger. Gerade in Zeiten der Pandemie könne die Schule unter anderem auch auf die gute Kooperation mit dem Gesundheitsamt bauen, betonte er. Die schulgebundenen Tablets wurden als Leihgeräte an einige Schüler übergeben. Lernende, die kein eigenes Gerät zur Verfügung haben, konnten bis Ende August einen Antrag für ein Endgerät stellen. Im Zuge von Schulschließungen oder des zurzeit geltenden Szenario B seien sie eine große Hilfestellung für produktives Homeschooling. Beim Landkreis Cloppenburg wurden mobile Endgeräte mit Hüllen und Ladekoffer im Wert von 466 480 Euro beantragt. Nun werden bereitgestellte iPads verteilt. BILD: Christa Anneken

