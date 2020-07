Liebfrauenschule verabschiedet Pensionäre

Heinrich Deboi, (von links), Mechthild Wesselmann, Elisabeth Schrammund Barbara Jopp gehen in den wohlverdienten Ruhestand. Auf ein ungewöhnliches Halbjahr blickte ULF-Schulleiter Andreas Weber zurück, in der er den Kollegen für den engagierten Einsatz in schwierigen Zeiten dankte. Ein besonderer Dank galt Dr. Norbert Dörner, seinem Stellvertreter. Gleich mehrere Kollegen wurden verabschiedet. Julia Steinweg, Dominic Hermes und Jan Gaebel verlassen das Gymnasium in Richtung anderer Schulen.

Zudem gehören nun drei Lehrerinnen und ein Lehrer zu den Neupensionären, die jeweils mit einem für sie ausgewählten Lied verabschiedet wurden. Heinrich Deboi, passionierter Musik- und Deutschlehrer und verdienter Kirchenmusiker, arbeitete zehn Jahre lang an der Liebfrauenschule. Barbara Jopp erfuhr nach 16 Jahren eine besondere Würdigung ihrer Verdienste als vertrauenswürdige Klassenlehrerin. An Mechthild Wesselmann, Lehrerin für Englisch und Französisch, wurden ihre Professionalität, ihr kulturelles Interesse und ihr jahrelanges Engagement für den deutsch-französischen Austausch sehr geschätzt. Nach 33-jähriger Tätigkeit wurde Elisabeth Schramm in den Ruhestand entlassen. Als Französisch- und Musiklehrerin verdankt ihr die Schulgemeinschaft bleibende Entwicklungen.BILD: