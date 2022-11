Polizei sucht Zeugen: 16-Jährige aus Löningen vermisst – Wer hat Nathalie gesehen?

Löningen Die 16-jährige Nathalie O. aus Löningen wird seit Freitag, 11. November, vermisst. Das meldete die Polizei am Samstagmittag.

Die Eltern der Jugendlichen meldeten sie am Freitagabend gegen 23.30 Uhr bei der Polizei als vermisst. Nach Schulende, um 13.10 Uhr, wurde Nathalie zuletzt im Bereich der Realschule in der Linderner Straße gesehen. Zum elterlichen Wohnhaus in Löningen kehrte sie danach allerdings nicht mehr zurück.

Seit Bekanntwerden ihres Verschwindens sucht die Polizei umfangreich nach Nathalie. Es wurden unter anderem Kontaktanschriften überprüft, so die Polizei. Bisher leider ohne Erfolg. Da sie minderjährig ist, kann eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden, heißt es weiter.

Daher bittet die Polizei nun mit einem Foto um Mithilfe bei der Suche nach der Jugendlichen und beschreibt sie wie folgt:

Nathalie ist ca. 155cm groß und hat blonde, schulterlange Haare mit einem Pony. Die Haare hat sie meist zum Zopf gebunden. Gestern trug sie eine pinke Jacke der Marke Bench, eine blau/weiße Jeanshose mit Löchern, blau/weiße Chucks und hatte einen Schulrucksack in den Farben grau und lila dabei.

Zeugen, die Nathalie gesehen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 zu melden.