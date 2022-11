Leichtathletik: Deutsche Meisterschaft im Crosslauf begeistert Löninger

Löningen „Besser hätte es gar nicht laufen können“, sagte Armin Beyer, Cheforganisator der Deutschen Meisterschaft im Crosslauf, als an der Ringstraße alles vorbei war. Bereits zum vierten Mal hatte der VfL Löningen am Samstag nach 2011, 2014 und 2017 die Titelkämpfe ausgerichtet, und das Interesse von Sportlern und Zuschauern war wieder groß. So gab es viel Lob für die Gastgeber und auch einen schönen sportlichen Erfolg: Carolin Hinrichs wurde Fünfte im U-20-Lauf und mit der Mannschaft des VfL – die außer ihr Schwester Sophie Hinrichs und Marit Schute bildeten – sogar Vizemeisterin.

Deutsche Meisterschaft im Crosslauf Hinrichs verpasst EM-Qualifikation knapp

Beeindrucken konnte auch Alina Reh (Berlin), die trotz Sturzes die Frauenkonkurrenz klar gewann. Spannender ging es bei den Männern zu, bei denen am Ende Titelverteidiger Samuel Fitwi (LG Vulkaneifel) die Nase vorn hatte. Auf der Mittelstrecke siegte Jens Mergenthaler (Winnenden).