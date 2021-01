Verkehrsunfall in löningen: 22-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Löningen Der 22-jährige Löninger, der am Freitag einen schweren Autounfall auf der Eschstraße in Löningen hatte, ist seinen Verletzungen erlegen. Dies teilte nun die Polizei mit, die vom Krankenhaus benachrichtigt worden war.

Der junge Mann war am Neujahrstag mit seinem Pkw die Eschstraße in Richtung Bunner Straße entlanggefahren. In einer leichten Linkskurve war er nach Polizeiangaben nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Grünstreifen mit einem Baum kollidiert.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen