Vermisstenfall in Löningen: 16-Jährige wohlbehalten wieder aufgefunden

Löningen Die vermisste 16-jährige Jugendliche in Löningen wurde nach einem Zeugenhinweis wohlbehalten angetroffen und befindet nun wieder in der Obhut der Eltern. Das meldete die Polizei am Samstagnachmittag. Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung.

Das Mädchen wurde seit Freitag, 11. November, vermisst. Das meldete die Polizei am Samstagmittag.

Die Eltern der Jugendlichen meldeten sie am Freitagabend gegen 23.30 Uhr bei der Polizei als vermisst. Nach Schulende, um 13.10 Uhr, wurde Nathalie zuletzt im Bereich der Realschule in der Linderner Straße gesehen. Zum elterlichen Wohnhaus in Löningen kehrte sie danach allerdings nicht mehr zurück.

Der Blaulichtblog für den Nordwesten