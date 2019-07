Böckmann peilt EM-Titel mit Team an

Maarsbergen Calvin Böckmann aus Lastrup und seine Stute „Altair de La Cense“ reiten weiter in Richtung Mannschaft-Meisterschaft bei den Europameisterschaften. Im niederländischen Maarsbergen haben die Vielseitigkeitsreiter in zweiten Wettbewerb, dem Geländeritt, ein tolles Teamergebnis hingelegt. Böckmann und alle anderen fünf deutsche Junioren kamen glatt und ohne Fehlerpunkte durch das sehr selektive Gelände.

Damit hat Deutschland (83 Punkte) einen satten Vorsprung vor Irland (97,1) und Großbritannien (97,2) vor dem abschließenden Springreiten an diesem Sonntag.

In der Einzelwertung konnte sich Böckmann nach einem schwächeren Dressurritt am Freitag – wie gemeldet – von Platz 23 auf Rang 13 verbessern. Eine Einzelmedaille ist zwar so gut wie unmöglich, aber der Mannschaftstitel sollte entschädigen. Obendrein führen seine Teamkolleginnen Anna Lena Schaaf (mit „Fairytale“) und Ann Catrin Bierlein (mit „Auf geht’s Fräulein Hummel“ das Feld in der Einzelwertung an.