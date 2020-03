Mehr Nachhaltigkeit

Bad Zwischenahn

Tv-Show Kitchen Impossible Aus Dem Ammerland Scheitert Mälzer an Ammerländer Mockturtle-Suppe?

Für den Koch-Wettbewerb musste Fernsehkoch Tim Mälzer in dem Bad Zwischenahner Ahrenshof an den Herd. Von Mockturtle hatte der Hamburger vorher noch nie etwas gehört. Wie er sich geschlagen hat, und was Original-Koch Thorben Grübnau über das Treffen sagt.