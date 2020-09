Messdiener sorgen für bunte Nistkästen

Ganz nach den Vorstellungen der „Sozialen Dorfentwicklung Friesoythe“ trafen sich die Messdiener Markhausen zu einem Aktionsnachmittag. Zwölf Messdiener und Messdienerinnen bemalten an diesem Tag 24 Vogelkästen. Von Tarnfarben bis Neonfarben wurde der Kreativität der Kinder keine Grenzen gesetzt. Für ein coronakonformes Handeln sorgten sechs Obermessdienerinnen. Zur Verfügung gestellt wurden die schon fertig gebauten Vogelkästen von der Projektgruppe der Dorfentwicklung. Aufgehängt werden die Nistkästen demnächst in den Orten Markhausen, Ellerbrock, Augustendorf und Neumarkhausen. Da die Kinder von der Aktion begeistert waren, plant die Oberrunde der Messdiener, dies in abgewandter Form in näherer Zukunft zu wiederholen.BILD: