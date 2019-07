Messdiener St. Andreas erleben neun tolle Tage

70 Kinder und 30 Leiter der Messdiener St. Andreas sind nun nach neun erlebnisreichen Tagen aus ihrem Sommerzeltlager aus Calhorn zurückgekehrt. Es wurden Strategie-Spiele organisiert, der Wimpel bei „Überfallen“ verteidigt und ein Mottotag im Mittelalter gefeiert. Zu den Höhepunkten gehörte das „Lagerfood-Festival“. Hier wurden an Essens-Stationen Eintöpfe, ein Taco-Salat, Pommes oder Pancakes selber gekocht. Auch die Eltern kamen zu Besuch und der Besuchs-Tag klang mit einer Zeltlagermesse von Kaplan Michael Bohne aus. Am letzten Lager-Tag machte sich wegen der Abreise das erste Mal schlechte Stimmung breit. Allerdings kehrten alle Teilnehmer und Leiter voller Vorfreude auf das Zeltlager im kommenden Jahr zurück in die Heimat.BILD: