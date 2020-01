Metzger Beck zerlegt Schwein auf Grüner Woche

Wie wird eine Bratwurst hergestellt? Woraus besteht sie? Wo kommt das Fleisch eigentlich her? Das bekommen die Besucher der Internationalen Grünen Woche in Berlin vom Team des Lobbyverbandes „Land.Schafft.Werte.“ (LSW) aus Cloppenburg und Metzgermeister Max Beck (Mitte, neben LSW-Geschäftsführer Christoph Hüsing) erklärt. Sie wagen nach 2019 erneut den Schritt auf die Bühne in der Bundeshauptstadt. Mittwoch und Donnerstag, 22. und 23. Januar, dreht sich in der Halle des Erlebnisbauernhofes alles um das Lebensmittel Fleisch. In dem dreimal 30-minütigen Bühnenprogramm verrät der Hesse Max Beck der Öffentlichkeit, welches Handwerk hinter der Zerlegung einer Schweinehälfte steckt. Unverhüllt und unverfälscht zeigt Beck mit den LSWlern, was es heißt, aus einer Schweinehälfte eine Grillbratwurst herzustellen. Wertschätzung für das Lebensmittel Fleisch will die interaktive Bühnenschau beim Konsumenten erreichen. Fragen und Probieren sei ausdrücklich erwünscht, heißt es in einer Ankündigung. Eine Köchin bereitet direkt vor Ort die Bratwurstvariationen zu, und es darf ordentlich geschlemmt werden.

BILD: