Mika und Caprice neues Prinzenpaar

Mika Schulze und Caprice-Fabienne Wimmert regieren für ein Jahr den Karneval-Nachwuchs in der Stadt Cloppenburg. Die beiden wurden nun als Nachfolger von Fiona Neekamp und Jonas Gerken bei der Kinder-Karnevalssitzung in der Stadthalle vorgestellt. Die Inthronisierung nahm der Vorsitzende des Cloppenburger Carneval-Vereins, Dirk Lanfermann, vor. In seiner Thronrede forderte das Prinzenpaar u.a. ein Kinderkarussell auf dem Weihnachtsmarkt und ein neues Trampolin für den Mehrgenerationenpark. BILD: