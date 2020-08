Mit dem Kopf-Kino auf abenteuerliche Reise gehen

Es war ein Experiment und wurde ein echter Erfolg: Zum ersten Mal hatten sich die Sprecher vom „Theater ex libris” für ihre Live-Lesung draußen vor der Katholischen Akademie Stapelfeld aufgebaut. Rund 160 mit Abstand platzierte Zuhörer auf dem Hof lauschten den Stimmen der Sprecher, mit Musikuntermalung und detaillierten Geräuschen wie Säbelrasseln, Möwengeschrei und den Wellen auf hoher See. Von der ersten Minute an war das Publikum „drin” im großen Abenteuer: Mit der Hispaniola raus aufs Meer zu Stevensons „Schatzinsel”. Mit Wasser, Wein und Knabberzeug lauschten sie gebannt den raubeinigen Piraten Jim Hawkins, der sich an Bord des Piraten-Seglers tapfer behauptet. BILD: