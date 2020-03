Müntefering spricht übers Älterwerden

Zum 60-jährigen Geburtstag des Bildungswerkes und zum 30-jährigen Bestehen des Hauses der Senioren hielt Ex-Vizekanzler Franz Müntefering den Vortrag „Unterwegs- Älterwerden in dieser Zeit“ vor 130 Zuhörern. „Ein gut aufgelegter, wacher und rüstiger, alter 80-jähriger“, so bezeichnet Müntefering sich, sprach neben humorvollen auch nachdenkliche Gedanken, unter anderem zur Sterbehilfe, an. „Lebensqualität im Älterwerden ist möglich“, lautet sein Credo. Die Lebenserwartung steige, der Zenit sei noch nicht erreicht und die meisten würden gesund alt, sagte er. „Ich bin 80 und ich bin alt.“ Man müsse zu dem stehen, was man ist. Sprüche wie: „Da gehe ich nicht hin, die sind alle so alt“, ließ er nicht gelten. „Besser mit solchen komischen Alten walken oder schwimmen, als alleine zuhause im Liegestuhl liegen, Gesundheitspillen schlucken und mindestens einmal im Monat ein Rollatoren-Rennen veranstalten“. Anstatt „Essen auf Rädern“ schlug er „Auf Rädern zum Essen“ vor. Bildungswerksleiterin Ilona Heydt (rechts) lobte die unkomplizierten Referentenverhandlungen und teilte unter dem Beifall mit, dass Müntefering auf ein Honorar verzichtet habe. Sie spendete einen Teil, 500 Euro, dem Haus der Senioren.

