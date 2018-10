Die „Amigos“ hatten am Wochenende ein doppeltes Gastspiel in der Cloppenburger Stadthalle. Jeweils ausverkauft präsentierten sich Bernd Ulrich (69) und Karl-Heinz Ulrich (71) am Freitag- und Samstagabend den Besuchern. Volksmusik sowie Lieder mit viel Heimattouch und über Erlebnisse aus dem Alltag sind das Rezept dieser erfolgreichen Gruppe. Begleitet von einer Gitarre und den rauen, aber liebevollen Stimmen wird immer wieder die Gefühlswelt angesprochen. Die europaweiten Tourneen haben die „Amigos“ schon ein paar Mal nach Cloppenburg geführt. Ein großer Teil der Besucher konnte fast alle Lieder mitsingen. Eine große Fangemeinde, die sich überwiegend aus älteren Besuchern zusammensetzt, ist immer frühzeitig in der Stadthalle. Das Konzert war auch in diesem Jahr ein Ereignis, das den Fans in Erinnerung bleiben wird.BILD: