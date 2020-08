Nadeln klappern im Stadtpark

Mit einem so großen Zuspruch hatte Hedwig Buschmann (Ehrenamtsagentur) wirklich nicht gerechnet, als sie nun nach mehrmonatiger Zwangspause zum „Nadelklappern“ in den Stadtpark einlud. Zwanzig Frauen fanden sich mit Wolle, Strick- und Häkelnadeln dort ein. Die Freude über den Neubeginn – dazu noch in einem so schönen Umfeld – war den Frauen deutlich anzumerken. Umgehend beschlossen sie, sich am 20. August um 15 Uhr an derselben Stätte erneut zu treffen. Ein Dank ging ans Parkhotel. BILD: