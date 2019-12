Neue Seniorenbegleiter

Sie sollen eine helfende Hand und Wege aus der Einsamkeit bieten: Acht Teilnehmer haben die Ausbildung zur ehrenamtlichen Seniorenbegleitung (kurz: DUO) abgeschlossen. Landrat Johann Wimberg (rechts) und Elisabeth Hermes (links) vom Seniorenstützpunkt des Landkreises Cloppenburg haben zusammen mit Andrea Groneick (2.v.r.) vom Bildungswerk die Zertifikate an die Teilnehmer überreicht. Die Tätigkeit als DUO ist eine wichtige Aufgabe, mit deren Unterstützung Senioren länger in ihrem Zuhause bleiben können. Bei Interesse an einer Begleitung durch DUO können sich Interessierte an Elisabeth Hermes unter Telefon 0 44 71/ 15-871 wenden.BILD: Sascha Sebastian Rühl