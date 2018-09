Neulorup Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Dienstag, 4. September, gegen 6.36 Uhr am Schwarzenberg in Neulorup sechs Holzpaletten in Brand geraten. Der Brand wurde durch einen vorbeifahrenden 50-jährigen Ostrhauderfehner entdeckt, teilte die Polizei mit. Das Feuer konnte durch die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Gehlenberg gelöscht werden. Nach Angaben des Eigentümers entstand kein Sachschaden.