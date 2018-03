Neulorup Ein Pkw ist am vergangenen Sonntag gegen 5.30 Uhr auf der Loruper Straße in Neulorup während der Fahrt in Brand geraten. Die 25-jährige Fahrzeugführerin aus Friesoythe konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt, teilte die Polizei mit. Die Brandursache ist bislang unbekannt. An dem Pkw entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feuerwehr Gehlenberg, die mit 15 Kameraden vor Ort war, konnte den Brand löschen.