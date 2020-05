Nicht nur Vögel auf der Gästeliste

Dass Meisenknödel nicht nur Meisen schmecken, ist hinlänglich bekannt. Auch andere Vögel lassen sich den gedeckten Tisch in so manchem Garten nicht entgehen. So berichtete Bernd Thoben aus Scharrel-Fermesand, dass zwei- dreimal am Tag auch Spechte gerne an seinem Vogelhaus Station machen. Doch nun haben sich zwei weitere Tiere in die Gästeliste eingetragen. Zwei Eichhörnchen haben das Futterhaus in Fermesand für sich entdeckt. Bernd Thoben hat die beiden hungrigen Nager im Foto festgehalten.

BILD:

